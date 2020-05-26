Лайф публикует кадры тушения вертолёта Ми-8, при крушении которого погибли четыре человека

Лайф публикует видео тушения вертолёта Ми-8, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Анадыря. Пожарные проливают место ЧП пеной, чтобы остановить огонь. На тот момент там ещё находились тела погибших членов экипажа.
Напомним, 26 мая в аэропорту Анадыря совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. На его борту находились четыре человека, все они погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Ранее в Подмосковье рухнул военный вертолёт Ми-8, экипаж также погиб.