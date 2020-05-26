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Банки России ввезли в страну рекордное количество американской валюты

Больше этого показателя в последний раз ввозилось в 2014 году.

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Фото © Pixabay

Банки России в марте ввезли в страну рекордное за несколько лет количество американской валюты. 4,95 миллиарда долларов наличными распределились между российскими кредитными организациями, и эта сумма оказалась в девять раз больше, чем за февраль.

Мартовский показатель ввезённой валюты стал самым большим за последние шесть лет, сообщает РИА "Новости". В последний раз подобное происходило в марте и декабре 2014 года, однако тогда сумма превышала нынешнюю в два раза — 9,5 миллиарда долларов наличными в марте и 10,1 миллиарда в декабре.

Ранее Лайф рассказывал, за что банки тайком снижают лимиты кредитных карт, а также — что может стать причиной блокировки банковского счёта.

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