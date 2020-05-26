Банки России ввезли в страну рекордное количество американской валюты

Банки России в марте ввезли в страну рекордное за несколько лет количество американской валюты. 4,95 миллиарда долларов наличными распределились между российскими кредитными организациями, и эта сумма оказалась в девять раз больше, чем за февраль.

Мартовский показатель ввезённой валюты стал самым большим за последние шесть лет, сообщает РИА "Новости". В последний раз подобное происходило в марте и декабре 2014 года, однако тогда сумма превышала нынешнюю в два раза — 9,5 миллиарда долларов наличными в марте и 10,1 миллиарда в декабре.