Спасём жизни! Врачи бьют тревогу из-за нехватки донорской крови в Москве

Из-за действующих в Москве ограничений доноры перестали сдавать кровь и её компоненты, в которых нуждаются тысячи больных каждый день. Ещё чуть-чуть — и ситуация станет угрожающей, предупреждает Центр крови имени О.К. Гаврилова.

— В Москве на фоне пандемии CoViD-19 произошло заметное снижение донорской активности за последний месяц. В ближайшее время возобновится работа многих медицинских учреждений, а также плановый приём пациентов, — рассказали Лайфу в учреждении.

Врачи напомнили, что донорская кровь и её компоненты необходимы для удовлетворения потребностей больниц и нормализации работы донорских центров. Центры и отделения переливания крови в медучреждениях продолжают работать в обычном режиме и ждут всех, кому небезразлично чужое горе.