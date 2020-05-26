Погода догонит календарь. Синоптики рассказали о возвращении тепла в Москву

После аномальных холодов в столичный регион устремилось тепло. К конце текущей недели погода практически вернётся к своей климатической норме, а днём на термометрах в Москве и Подмосковье появится значение плюс 24 градуса. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра России, отмечая, что при этом сохраняется вероятность дождей и даже гроз.

— В Москву приходит тепло. В первой половине недели оно будет умеренным, а с четверга сделает серьёзную заявку на то, чтобы догнать календарь и приблизиться к климатической норме. Есть хорошие шансы на то, что в завершающие дни май успеет дать начало метеорологическому лету. Вместе с тем погода будет неустойчивой, пройдут дожди, прогремят грозы, — отметили метеорогологи.

Как уточнили в Гидрометцентре, если ещё в среду, 27 мая, температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется не выше плюс 15–16 градусов, то ближе к выходным тепло будет нарастать и достигнет апогея в субботу 30 мая — днём ожидается до плюс 24 градусов.