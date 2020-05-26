Транзит российского газа в Германию через Польшу полностью остановлен

Транзит газа из России в Германию по трубопроводу Ямал — Европа, проходящему через территорию Белоруссии и Польши, полностью прекращён. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов, сообщает ТАСС. Отмечается, что днём ранее по итогам аукциона польский участок трубы был забронирован, но лишь на 3,7%, но с восьми-девяти часов утра по мск подача газа упала до нуля.

Как сообщает компания Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе начали снижаться с прошедших выходных. Ещё рано утром во вторник, 26 мая, было прокачано около 25,8 тысячи куб. м. Однако уже этот объём составлял лишь менее 1% от общего объёма номинации.

Отмечается, что в среднем с начала месяца прокачка составляла около 40–75 миллионов кубических метров газа.