Глава Минстроя вернулся к работе после лечения от коронавируса

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев вылечился от коронавируса и вернулся к работе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая, — говорится в сообщении.

Напомним, о том, что Якушев попал в больницу с коронавирусом, стало известно 1 мая. Также заболевание выявили у его заместителя Дмитрия Волкова. 8 мая чиновников выписали из стационара для лечения дома.