В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Россия установила рекорд по суточному приросту выздоровевших пациентов. Это следует из данных Федерального оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией. Так, за минувшие сутки в стране полностью вылечился 12 331 человек.

Этот показатель оказался даже выше максимального суточного прироста новых случаев CoViD-19 за весь период пандемии в стране, который специалисты оперштаба зафиксировали 11 мая. Тогда за сутки в России было зарегистрировано 11 656 случаев заболевания.

Новым рекордом также может похвастаться и Москва. За вчерашний день там выздоровело максимальное за всё время количество пациентов — 8033. Всего же в столице 61 тысяча человек уже справились с болезнью.