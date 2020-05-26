Бывший министр топлива и энергетики России скончался от коронавируса

Министр из первого состава российского правительства, бывший глава Министерства топлива и энергетики РФ Владимир Лопухин скончался в Москве после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в "Фейсбуке".

— Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии, — написал Драгунский.

Отметим, Владимир Лопухин родился в Москве 23 мая 1952 года. Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1991-м назначен заместителем министра экономики РСФСР, вскоре возглавил Министерство топлива и энергетики РСФСР, а затем и Российской Федерации.