НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Бывший министр топлива и энергетики России скончался от коронавируса

Владимир Лопухин руководил ведомством в начале девяностых.

422
Post cover

Владимир Лопухин. Фото © ТАСС / Сергей Карпов

Министр из первого состава российского правительства, бывший глава Министерства топлива и энергетики РФ Владимир Лопухин скончался в Москве после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в "Фейсбуке".

Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии, — написал Драгунский.

Отметим, Владимир Лопухин родился в Москве 23 мая 1952 года. Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1991-м назначен заместителем министра экономики РСФСР, вскоре возглавил Министерство топлива и энергетики РСФСР, а затем и Российской Федерации.

Ранее Лайф сообщал, что на 83-м году жизни скончался режиссёр Александринского театра Владимир Голуб.

Выбор редакции

Loading...