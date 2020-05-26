Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, что не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. Речь об этом зашла в эфире телеканала "Россия-1".

— Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам, — пояснил он.

По словам Мясникова, само название "антибактериальное" означает, что мыло содержит те или иные антибиотики, убивающие бактерии. Именно поэтому его следует использовать для специфического применения особыми категориями больных.

— Для широкого применения достаточно просто мыла, — добавил доктор.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о важности мытья рук с мылом, однако оно необязательно должно быть антибактериальным, как это активно советуют в рекламе. Кроме того, есть известное мнение экспертов, что для защиты от коронавируса следует пользоваться мылом, в составе которого есть эфирное масло чайного дерева или эвкалипта.