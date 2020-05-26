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Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Такие гигиенические средства увеличивают резистентность к антибиотикам, а потому не подходят для ежедневного использования.

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Руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, что не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. Речь об этом зашла в эфире телеканала "Россия-1".

Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам, — пояснил он.

По словам Мясникова, само название "антибактериальное" означает, что мыло содержит те или иные антибиотики, убивающие бактерии. Именно поэтому его следует использовать для специфического применения особыми категориями больных.

Для широкого применения достаточно просто мыла, — добавил доктор.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о важности мытья рук с мылом, однако оно необязательно должно быть антибактериальным, как это активно советуют в рекламе. Кроме того, есть известное мнение экспертов, что для защиты от коронавируса следует пользоваться мылом, в составе которого есть эфирное масло чайного дерева или эвкалипта.

Лайф сообщал об исследовании "Роскачества" о том, что смоет с рук коронавирус. Эксперты проверили, что будет эффективнее: спиртовые антисептики или мыло и вода. Результаты здесь.

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