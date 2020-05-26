СКР показал кадры допроса подозреваемого в убийстве девочки в Пензе

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Пензе. Мужчину задержали сегодня ночью, им оказался житель села Засечное Пензенского района 1978 года рождения.

— В результате проведённого комплекса следственных действий и оперативных мероприятий в одном из торговых центров Пензы изъята видеозапись с изображением мужчины, причастного к совершению убийства. Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов... он задержан, — добавили в пресс-службе СК РФ.

Как ранее сообщал Лайф, по факту убийства подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Тело 14-летней девочки было найдено в лесополосе в Пензе два дня назад. Ребёнок ушёл на прогулку 22 мая и не вернулся домой. По предварительной версии, подросток был задушен.