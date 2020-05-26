В Петербурге рухнули сразу несколько балконов жилого дома — видео

Четыре балкона обрушились на жилом доме по Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга. Момент падения балконов запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на соседних домах. Также последствия обрушения сняли на видео очевидцы происшествия.

— С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырёх балконов с 3–6-х этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит, — говорится в сообщении городского ГУ МЧС России.

По данным МЧС, никто не пострадал. К счастью, в тот момент прохожих рядом не было.

Отмечается, что это здание было построено в середине 30-х годов прошлого века и входит в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.