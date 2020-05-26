Японские педиатры объяснили опасность масок для маленьких детей

Детям младше двух лет носить маски опасно. Они затрудняют дыхание и могут привести к тепловому удару. Такое заявление сделала Ассоциация педиатров Японии.
— Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути, — отметили там.
В организации отметили, что с начала пандемии зафиксировано очень мало серьёзных случаев заболевания коронавирусом среди детей. Да и вспышек заболевания в школах или детских садах почти не было.
Напомним, 25 мая Правительство Японии приняло решение отменить введённый из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации в оставшихся пяти областях страны. Режим ЧС действовал по всей стране с 16 апреля.
Что касается России, то за минувшие сутки коронавирус выявили у 8915 человек. Вместе с тем сегодня установлен рекорд по суточному приросту выздоровевших пациентов — 12 331 человек.