Полной "амнистии" штрафов за нарушение самоизоляции в Москве не планируют

Власти Москвы не планируют полную "амнистию" штрафов за нарушение обязательной самоизоляции. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Полную "амнистию" по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно, — отметил он.