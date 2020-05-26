Полной "амнистии" штрафов за нарушение самоизоляции в Москве не планируют

Власти Москвы не планируют полную "амнистию" штрафов за нарушение обязательной самоизоляции. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
— Полную "амнистию" по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно, — отметил он.
При этом глава напомнил, что несогласные с выписанными штрафами горожане могут их оспорить. У них есть возможность подать жалобу не выходя из дома — на сайте Правительства Москвы. Сделать это нужно в течение 30 суток. Кроме того, сейчас Московская административная дорожная инспекция сама отменяет постановления, выписанные водителям за неправильно указанные госномера автомобилей в цифровом пропуске.