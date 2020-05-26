Нарколог заявил о росте смертности россиян от алкоголизма

В России выросла смертность среди трудоспособного населения страны. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил главный внештатный нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, причиной такой тенденции является алкоголизм.

— Смертность в работоспособном возрасте возросла в России. Может быть, она не возросла кратно, но есть тенденция роста в работоспособном возрасте, и роль алкоголя довольно значительна, — сказал врач.

Специалист рассказал, что в период с января по март 2019 года в России умерло 36 тысяч трудоспособных граждан, в то время как за аналогичный период этого года скончалось почти на одну тысячу больше. При этом в Москве смертность в апреле этого года оказалась на 16% выше, чем в апреле предыдущего года.

— Следует понять причины такого <...> довольно значительного роста смертности. Наркологические проблемы в данном случае выходят на одно из первых мест в смертности, — отметил Брюн.

Нарколог добавил, что ежегодно около пяти-шести тысяч россиян умирают от отравления алкоголем, при этом точных цифр никто не знает. Брюн предложил дать специалистам возможность внедряться в рабочие коллективы для выявления алкогольно-зависимых сотрудников. По его мнению, это поможет снизить смертность среди работоспособных граждан страны.