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Песков назвал гаданием домыслы о последствиях пандемии для всего мира

Пресс-секретарь президента отметил, что любые трудности — приходящие и уходящие.

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Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Безусловно, пандемия коронавируса изменила повседневную жизнь россиян. Но человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями, поэтому жизнь вернётся в привычное русло и после коронавируса. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это всё на уровне гадания на цифрах, предположениях, не более того. Безусловно пандемия имеет свой эффект на нашу повседневную жизнь, условия работы, на уровень наших доходов, к сожалению. На общий уровень комфорта или дискомфорта. Но все мы знаем, что пандемия проходит. Человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями. Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло, — отметил Песков.

Он добавил, что последствия коронавируса неизбежны, но, "какие бы трудности ни были, они приходящие и уходящие".

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что сейчас из-за коронавируса люди живут в условиях "новой нормальности" и нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Вирус не собирается уходить и тоже учится жить в человеческой популяции.

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