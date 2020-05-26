Песков назвал гаданием домыслы о последствиях пандемии для всего мира

Безусловно, пандемия коронавируса изменила повседневную жизнь россиян. Но человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями, поэтому жизнь вернётся в привычное русло и после коронавируса. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это всё на уровне гадания на цифрах, предположениях, не более того. Безусловно пандемия имеет свой эффект на нашу повседневную жизнь, условия работы, на уровень наших доходов, к сожалению. На общий уровень комфорта или дискомфорта. Но все мы знаем, что пандемия проходит. Человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями. Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло, — отметил Песков.

Он добавил, что последствия коронавируса неизбежны, но, "какие бы трудности ни были, они приходящие и уходящие".