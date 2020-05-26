В Кремле не считают, что из-за пандемии устарели поправки в конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что последние изменения в мире — а именно пандемия коронавируса — диктуют новые поправки к конституции. При этом представитель Кремля не исключил, что в обществе постоянно "созревают новые запросы" и их принимают во внимание.
— Общество — не закостенелая структура, а живой организм. В обществе постоянно созревают новые запросы, которые все принимают во внимание. Это нормальный процесс развития общественной жизни, - добавил он.
Напомним, в конце марта из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Оно должно было пройти 22 апреля, новая его дата пока не назначена. Однако Центризбирком уже принял решение о разморозке средств на голосование, чтобы избежать форс-мажоров при назначении новой даты.