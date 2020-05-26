Вспыльчивость и жестокость. Физиономист рассказал Лайфу о чертах подозреваемого в убийстве кубинки

Физиономист Олег Воеводин по просьбе Лайфа внимательно изучил портрет 39-летнего Александра, задержанного за похищение и зверское убийство 22-летней кубинки в Москве. Эксперт прочитал в лице мужчины жестокость, двуличие, склонность к воровству и многое другое.

— Парень, во-первых, в семейном и сексуальном плане очень закрыт, то есть ему многие очень девушки отказывают. С раннего детства склонность есть большая к воровству, и это тот человек, который открыт для всех, но душа у него закрыта. То есть, как говорят, "заходи в мою клетку, а там разберёмся". Парень двуличный, я так скажу, вспыльчивый достаточно и неаккуратный в словах, — говорит Воеводин.

По его словам, на жестокость Александра указывает тонкая верхняя губа и повёрнутая вправо макушка носа. Настроение у предполагаемого убийцы очень переменчивое. Форма его лица говорит о способности добиваться всех поставленных целей. При этом, по словам физиономиста, методами Александр не гнушается никакими. В ход могут пойти запугивание, ругань, скандалы.

— Линия на подбородке полукругом, поэтому он непредсказуемый. Пунктуальный только для себя, потому что линия волос у него буквой "М" и она рваная. Он юморит, но очень жёсткий сарказм здесь присутствует — уголки бровей вниз, плюс цвет губ красноватый. У него с раннего детства проблемы с девушками, и бросают его очень сильно, воспитание матери не особо сильное, на улице воспитывался по сути, — поясняет собеседник Лайфа.

А в чертах убитой девушки физиономист прочитал безотказность, любовь к экстриму и сильную склонность к суицидальным мыслям. Воеводин не исключает, что 22-летняя Лоурен была способна провоцировать и притягивать опасность.