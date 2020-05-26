Выродки и неадекваты. Зачем россияне оскверняют памятники героям Великой Отечественной войны

Ногинский дегенерат
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Это произошло вчера в Московской области. 37-летний мужчина с плеером ходит по скверу, рядом с военным мемориалом. Выглядит он подозрительно, оглядывается по сторонам. Убедившись, что рядом никого, он стремительно направляется к памятнику, вскакивает на постамент и ногой ломает красную картонную звезду. Затем топчет свежие гвоздики и суетливо уходит. Его задерживают, спрашивают, зачем он это сделал. Вандал отвечает: "Просто бурное настроение".
Петербургская страдалица
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Не менее постыдная история происходит 7 мая на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Два часа ночи, на мемориале никого, горит Вечный огонь. К нему подходит женщина и выливает бутылку газировки. Огонь тухнет, а женщина удаляется. Её задерживают на следующий день. Вандалка — 27-летняя мать двоих детей. Она говорит, что так пыталась заглушить боль. У неё двое детей, нет жилья, много проблем. Да ещё и выпила. Примечательно, что извиняться женщина стала не сама, когда наутро поняла ошибку и раскаялась, а лишь когда её нашла полиция.
Новокузнецкие ссыкуны
Видео © Youtube.com/VSE42 Ru
Уже четыре дня полиция Кемеровской области ищет группу отморозков. Компания шумела и выпивала по ночам в сквере имени маршала Жукова. Видимо, очередная бутылка оформила дубль — наполнила мочевой пузырь и подтолкнула к поискам приключений. Компания осадила танк Т-34, стоявший неподалёку. Взобравшись на башню танка, весёлые ребята справили нужду на мемориал и скрылись. Удивительно, что разыскивать ссыкунов полиция начала лишь после обращения местных жителей. Будет интересно услышать их объяснения, когда поймают.
Человек из Подольска
Видео © VK / "Подольский водитель"
Здесь же справились без вмешательства полиции. 20 апреля житель Подольска лично ловит вандала, который среди ночи потушил Вечный огонь. Скрыться тот не пытается, потому что он в дым пьян. Молодой человек путано объясняет, что приехал из Луганска, ему 19 лет и его зовут Георгий. Зачем Георгий помочился в Вечный огонь, тот объяснить не может. Вандала сдают в полицию. Теперь ему, вероятно, хватит времени, чтобы проанализировать пьяную выходку. Молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы.
Дальневосточные землекопы
© Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
В Уссурийске в конце октября двое вандалов засыпают землёй Вечный огонь. Их выходка попадает на кадры камеры видеонаблюдения. Полиция объявляет товарищей в розыск и через пять дней находит. Одному из них оказывается 20 лет, второму — 21 год, оба прежде судимые. Свою выходку они объясняют... правильно, тем, что были пьяны. Впрочем, это не стало смягчающим обстоятельством. В феврале суд отправляет обоих в колонию. Вандалам-землекопам дали по два года.