Выродки и неадекваты. Зачем россияне оскверняют памятники героям Великой Отечественной войны

Ногинский дегенерат

Это произошло вчера в Московской области. 37-летний мужчина с плеером ходит по скверу, рядом с военным мемориалом. Выглядит он подозрительно, оглядывается по сторонам. Убедившись, что рядом никого, он стремительно направляется к памятнику, вскакивает на постамент и ногой ломает красную картонную звезду. Затем топчет свежие гвоздики и суетливо уходит. Его задерживают, спрашивают, зачем он это сделал. Вандал отвечает: "Просто бурное настроение".

Петербургская страдалица

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Не менее постыдная история происходит 7 мая на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Два часа ночи, на мемориале никого, горит Вечный огонь. К нему подходит женщина и выливает бутылку газировки. Огонь тухнет, а женщина удаляется. Её задерживают на следующий день. Вандалка — 27-летняя мать двоих детей. Она говорит, что так пыталась заглушить боль. У неё двое детей, нет жилья, много проблем. Да ещё и выпила. Примечательно, что извиняться женщина стала не сама, когда наутро поняла ошибку и раскаялась, а лишь когда её нашла полиция.

Новокузнецкие ссыкуны

Уже четыре дня полиция Кемеровской области ищет группу отморозков. Компания шумела и выпивала по ночам в сквере имени маршала Жукова. Видимо, очередная бутылка оформила дубль — наполнила мочевой пузырь и подтолкнула к поискам приключений. Компания осадила танк Т-34, стоявший неподалёку. Взобравшись на башню танка, весёлые ребята справили нужду на мемориал и скрылись. Удивительно, что разыскивать ссыкунов полиция начала лишь после обращения местных жителей. Будет интересно услышать их объяснения, когда поймают.

Человек из Подольска

Видео © VK / "Подольский водитель"

Здесь же справились без вмешательства полиции. 20 апреля житель Подольска лично ловит вандала, который среди ночи потушил Вечный огонь. Скрыться тот не пытается, потому что он в дым пьян. Молодой человек путано объясняет, что приехал из Луганска, ему 19 лет и его зовут Георгий. Зачем Георгий помочился в Вечный огонь, тот объяснить не может. Вандала сдают в полицию. Теперь ему, вероятно, хватит времени, чтобы проанализировать пьяную выходку. Молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы.

Дальневосточные землекопы

© Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю