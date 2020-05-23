Маршал Конев в плену, а Сталин повален на землю. Как в мире сносили советские памятники

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Мы уронили Сталина

Памятник Сталину в Тбилиси, 1956 год. Фото © Кадр из видео YouTube / канал AtamanA

Впервые советский памятник уничтожили, как ни парадоксально, в Советском Союзе. Огромный памятник Иосифу Сталину стоял в центральном парке Тбилиси. Шёл 1956 год. Никита Хрущёв опубликовал свой доклад на ХХ съезде партии, где разоблачил культ личности. Вмиг Сталин из отца народов стал палачом. Как пелось в лагерной песне тех времён — "Оказался наш Отец не отцом, а сукою".

Но грузины воспротивились. 5 марта 1956 года (в годовщину смерти Сталина) они вышли на улицы с плакатами "Не допустим критики Сталина". Однако более травоядной советская власть после смерти вождя не стала. Мирную демонстрацию расстреляли военные. Погибло 150 человек. И в качестве точки — власти обвязали монумент Сталина верёвкой и сдёрнули с постамента.

Хунта Дзержинского

Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей

В последние дни Советского Союза по всей территории "единого и нерушимого" начался "памятникопад". В 1990–1991 годах снесли свыше 5000 советских монументов. В основном пострадали монументы Ленину и другим советским вождям. Но самой символичной стала "гибель" Феликса Дзержинского.

Пока большая часть советских граждан смотрела "Лебединое озеро", ожидая, чем закончится конфликт Ельцина и ГКЧП, Дзержинский пал от рук воодушевлённой толпы. 22 августа 1991 года статую главного чекиста на Лубянке разрисовали. "Палач" — самое мягкое, что написали там. Памятник пытались свалить дважды, но он не поддавался. К вечеру на площадь подвезли строительный кран и под крики одобрения свалили Железного Феликса.

Бои за Солдата-освободителя

Фото © ТАСС / Матусихис Илья

В 2007 году произошёл крупнейший заграничный скандал. Бронзовый солдат был установлен в центре Таллина в 1946 году. Сперва он назывался памятником Воину-освободителю Таллина он немецко-фашистских захватчиков. В 1990-м эстонские власти хотели его снести, но местные жители отстояли. В 1995 году его переименовали. Убрали упоминание немецко-фашистских захватчиков. И он стал просто монументом павшим во Второй мировой войне.

В 2007 году власти Таллина решили бороться с советской оккупацией — и памятник решили убрать. Это вызвало волнения в Эстонии, начались столкновения. Один человек был убит. Фигуру Бронзового солдата перенесли на Военное кладбище под Таллин. А на его место водрузили немецкий крест на постаменте — памятник героям Эстонской освободительной войны 1918–1920 годов. В этой войне Эстония воевала с Советской Россией.

Многострадальный Георгий Жуков

Фото © ТАСС / ЕРА / PAVLO PAKHOMENKO

Борьба с советским наследием началась на Украине в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. Сперва снесли все монументы Ленину, потом принялись за военачальников Великой Отечественной. Георгию Жукову не повезло дважды. В прошлом году в Харькове его монумент повалили вандалы. Но местные власти восстановили памятник. В этом году его повторно валить не решились, но в мае этого года облили краской.

В Одессе в феврале этого года уничтожили последний оставшийся барельеф маршалу Жукову. Местные радикалы срезали памятник со стены университета. Затем повалили изображение маршала на землю и топтали ногами.

Маршал Конев в плену

Фото © ТАСС / АР / Petr David Josek

Маршал Иван Конев освобождал Прагу от фашистов весной 1945 года. Памятник ему поставили в 1980 году, а снесли весной 2020-го. Стоит отметить, что монумент главнокомандующего не раз подвергался атакам вандалов. Местные националисты припоминали Коневу подавление восстания в Венгрии в 1956 году, а также участие в разгоне Пражской весны 1968 года. Власти района Прага-6 приняли решение убрать памятник из города и перенести в Музей памяти ХХ века.