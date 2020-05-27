Участникам "пикника" у Вечного огня в Кронштадте ужесточили статью

В Санкт-Петербурге следователи ужесточили статью по уголовному делу, возбуждённому после того, как в Кронштадте мужчина и две девушки решили устроить пикник, пожарив сосиски на Вечном огне. Об этом сообщает СК РФ.

— В настоящее время действия указанных лиц переквалифицированы на более тяжкую статью — "Надругательство над надмогильным сооружением", — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что по новой статье виновным грозит до пяти лет лишения свободы, в то время как по статье о вандализме они могли получить до трёх лет колонии.