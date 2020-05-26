"Знала, что за памятник". Жители Кронштадта на допросе рассказали, почему жарили сосиски на Вечном огне

Следственный комитет показал видео допроса двух девушек и мужчины, которые жарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. При этом задержанные объясняют совершённое по-разному: легкомыслием, ошибкой, безрассудством.

— Мы с группой друзей жарили сосиски на Вечном огне 24 мая 2020 года... К сожалению, я знала, что это за памятник, что это кладбище людей, которые воевали за то, что имеем сейчас мы, — говорит одна из задержанных.

Она объясняет это легкомыслием. Второй фигурант дела утверждает, что ему не было известно о захоронении. 36-летний Николай якобы просто не понимал, на каком именно памятнике он собирается устраивать пикник. Третья задержанная тоже не отрицает свою вину. Та рассказывает, что помимо сосисок они жарили ещё и зефирки.