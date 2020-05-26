Арестованы трое участников стрельбы на юге Москвы

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В Москве суд арестовал трёх фигурантов недавней стрельбы возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе. Все трое проведут под стражей ближайшие два месяца. Мужчины обвиняются в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и хулиганстве. Один из них — уроженец Оренбурга Герман Титенок — вину свою не признал.
— Я вину не признаю и отношения к происходящему не имею, — сказал он на суде.
Напомним, перестрелка на юге столицы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе стрельбы пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.