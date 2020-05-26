В Москве арестовали предполагаемую соучастницу убийства кубинки

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на два месяца предполагаемую сообщницу Александра А., который подозревается в жестоком убийстве 22-летней гражданки Кубы. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая. Как выяснилось позже, погибшая пропала несколько дней назад, её взяли в заложники и требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Злоумышленники вели переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной пленницы. Очевидцы рассказали Лайфу о возможном похитителе девушки. Кроме того, мы публиковали видео из той самой квартиры, где произошла трагедия. Александр сегодня арестован.