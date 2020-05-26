Силовики Ирака сообщили об убийстве одного из главарей ИГИЛ

В Ираке убит лидер филиала международной террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA со ссылкой на антитеррористическую службу страны.

Отмечается, что иракский наместник ИГИЛ Муатаз аль-Джабури являлся также помощником главаря группировки.

Ранее Лайф сообщал, что коалиция во главе с США сообщила об убийстве двух главарей ИГИЛ.

Напомним, 27 октября прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. 5 ноября СМИ сообщили о задержании старшей сестры лидера ИГИЛ* властями Турции. Позже был схвачен двоюродный брат и заместитель лидера группировки.