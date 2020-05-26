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"Это позорище". Дзюба жёстко высказался об увольнении Сёмина

Капитан сборной России по футболу высказался о смене тренера в "Локомотиве".

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Фото © ТАСС / Пронин Андрей

Нападающий сборной России и "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал увольнение главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.

Когда убирают Сёмина с такими формулировками — это позорище. Когда я слышу, как руководство говорит, что в футболе главное не только результат, то я нахожусь в замешательстве. А что тогда главное? Мало воспитанников? Да их там очень много, — отметил в прямом эфире в "Инстаграме" Дзюба. — Не понимаю, вот как можно убрать одного из мэтров футбола? Почему у нас в России таким образом относятся к легендарным заслуженным людям? Без почёта и без прощания.

Он также считает, что это сделали не футбольные люди.

Сёмина убрали люди, которые не понимают футбол. Все это понимают. Я не знаю, почему так наплевательски относятся к болельщикам и к российскому футболу, — отметил Дзюба.

Отметим, что новым тренером "Локо" назначен Марко Николич.

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