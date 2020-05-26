"Это позорище". Дзюба жёстко высказался об увольнении Сёмина

— Когда убирают Сёмина с такими формулировками — это позорище. Когда я слышу, как руководство говорит, что в футболе главное не только результат, то я нахожусь в замешательстве. А что тогда главное? Мало воспитанников? Да их там очень много, — отметил в прямом эфире в "Инстаграме" Дзюба. — Не понимаю, вот как можно убрать одного из мэтров футбола? Почему у нас в России таким образом относятся к легендарным заслуженным людям? Без почёта и без прощания.