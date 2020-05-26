Панарин решил жениться на дочери Знарка. Что об этом думает сам тренер?

Хоккеист Артемий Панарин совсем скоро официально перестанет быть холостяком. Он сообщил в "Инстаграме", что сделал предложение своей подруге, модели и дочери известного тренера Олега Знарка Алисе. Случилось это ещё 8 мая, но известно стало только сейчас.

В интервью Панарин рассказал, как и где сделал предложение.

Мы гуляли по любимому Петербургу. В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты. Мне показалось, что будет романтично, если всё устрою в такой обстановке. Сделал по-простому, без колена и речей. Спросил: "Пойдёшь за меня?" Алиса сразу заплакала, я как мог сдерживался. Хотя она говорит, что по моим щекам тоже текли слёзы Артемий Панарин

Но самое интересное в этой истории — это реакция Олега Знарка.

— Алиса устроила конференц-кол. Подключились её мама, папа и сестра. Алиса всех поприветствовала и сразу показала кольцо в камеру, — вспомнил Панарин. — А Олег Валерьевич только вернулся с какой-то игры. Он не обратил внимания на Алису, а стал мне кричать: "Эй, Панара, ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть!" А потом попрощался и быстро отключился.

Позже ему всё же объяснили, по какому поводу был этот звонок.

Свадьбу пара хотела сыграть этим летом, но пандемия внесла свои коррективы. Также хоккеист отметил, что торжество будет достаточно скромным, без артистов. Планируют пригласить 80–100 человек.

А как всё начиналось?

Роман дочери Знарка и Панарина начался четыре года назад, в мае 2016 года. Лайф первым написал об их отношениях. Пара была замечена тайно гуляющей в перерывах чемпионата мира в Москве. Артемий и Алиса ходили по улицам столицы, вместе обедали в итальянских ресторанах. Они скрывали свой роман ото всех, даже от других игроков. После свиданий они возвращались в отель по одному.

Впервые открыто они появились на вечеринке, посвящённой уже окончанию ЧМ и бронзовым медалям нашей сборной. Они пришли туда в обнимку.

Познакомились они ещё раньше, когда Артемий играл в петербургском СКА. И, кстати, представил ей талантливого бомбардира её же отец.

— Папа подвёл ко мне Артемия: "Он едет играть в НХЛ". Мы ещё тогда сфотографировались. Вот такой была первая встреча. Летом того же года он вместе с другом приехал к моим родителям в Ниццу. Артемий почему-то думал, что я там живу. Но мама — человек проницательный — первая обо всём догадалась. Набрала мне и сказала, что ребята тут, но явно не с ними хотели увидеться, — рассказывала Алиса в одном из своих интервью.

После этого они обменялись номерами, Артемий писал ей, а вот Алиса состояла в отношениях и не отвечала взаимностью. Лишь спустя год она первая написала ему, но он уже удалил её номер...

Сам Артемий не лукавит и признаёт, что ему было неудобно, ведь он завёл отношения с дочерью главного тренера сборной, в которой он играет. Но неудобно было не только ему...

— Была такая неудобная обстановка на чемпионате мира. Мы вместе были только пару месяцев — и тут начинается турнир. Олег Валерьевич всё знал, но мы не разговаривали на эту тему. Обычно мог подойти и накричать, а меня обходил, стеснялся. Было видно, что ему неудобно. И мне неудобно: как так, меня главный тренер стесняется, — признавался Артемий.

Теперь же Алиса всюду следует за своим парнем, который играет в НХЛ. Правда, в СМИ ходили слухи, что именно из-за своей подруги-модели он переехал играть в Нью-Йорк. Ведь там ей удобнее заниматься своей карьерой.

— Алиса старается меня контролировать, пацаны. Я буду биться за всех "каблуков". За всех, кто не может биться, я буду биться! — отшутился тогда он на эти разговоры.