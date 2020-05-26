В Японии из-за пандемии начали выплачивать каждому жителю по 930 долларов

Власти Японии начали выплачивать гражданам страны пособия в размере 100 тысяч иен, что равно примерно 930 долларам, или 66 тысячам рублей по текущему курсу. Выплаты являются абсолютно безвозмездными и направлены на прямую поддержку населения в условиях экономического кризиса.

Деньги были выделены из бюджета, одобренного правительством Японии в апреле этого года с учётом эпидемиологической и экономической ситуации в стране.

Всего было выделено 25,6 триллиона иен (16,8 триллиона рублей по текущему курсу). Выплаты начали производить уже в 1388 муниципалитетах страны. На финансовую поддержку могут рассчитывать осуждённые японцы и даже приговорённые к смертной казни.