НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Японии из-за пандемии начали выплачивать каждому жителю по 930 долларов

На поддержку могут рассчитывать даже приговорённые к смертной казни.

222
Post cover

Фото © ТАСС / Артём Иванов

Власти Японии начали выплачивать гражданам страны пособия в размере 100 тысяч иен, что равно примерно 930 долларам, или 66 тысячам рублей по текущему курсу. Выплаты являются абсолютно безвозмездными и направлены на прямую поддержку населения в условиях экономического кризиса.

Деньги были выделены из бюджета, одобренного правительством Японии в апреле этого года с учётом эпидемиологической и экономической ситуации в стране.

Всего было выделено 25,6 триллиона иен (16,8 триллиона рублей по текущему курсу). Выплаты начали производить уже в 1388 муниципалитетах страны. На финансовую поддержку могут рассчитывать осуждённые японцы и даже приговорённые к смертной казни.

Ранее Лайф сообщал, что правительство Японии приняло решение полностью отменить введённый из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации. Постановление вступило в силу накануне.

Выбор редакции

Loading...