В Ростуризме назвали большой плюс отдыха на родине

Отдых в России обладает множеством преимуществ, главный из которых — гарантированная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом. Об этом заявила советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова.

— Если турист заболеет за рубежом, то лечить его там не будут. А здесь безопасность в том, что он будет обеспечен лечением, если вдруг заболеет. За границей вас никто не будет лечить, потому что там это очень дорого, — объяснила Осипова в эфире НСН.

Также гарантий того, что второй волны заражения коронавирусом не будет, никто дать не способен. В случае возникновения новой вспышки могут возникнуть новые сложности с возвращением на родину.