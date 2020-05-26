Власти Архангельской области и НАО готовят совместную программу социально-экономического развития регионов

В Архангельской области и Ненецком автономном округе готовится программа экономической интеграции и совместного социально-экономического развития регионов. Речь об этом шла на совещании при участии вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он отметил, что главной целью программы должно стать улучшение жизни людей.

— Давайте исходить из простого понимания, что главное, чего мы должны добиться, — это чтобы люди лучше жили, — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщил по итогам совещания врио главы НАО Юрий Бездудный, программа предполагает создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики каждого из них.

— Для нас, действительно, этот вопрос чрезвычайно важен, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования. И в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы её диверсифицировать, — приводит его комментарий ТАСС.

Напомним, что ранее обе стороны подтвердили, что идёт подготовка к объединению двух регионов. Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный даже подписали соответствующий меморандум.

Сейчас НАО является одновременно и субъектом РФ, и составной частью Архангельской области. При этом это самый малонаселённый регион нашей страны.