В "Единой России" выступили за референдум по слиянию Архангельской области и НАО

Депутаты фракции "Единой России" выступили в пользу проведения референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

— В вопросе образования нового субъекта Федерации надо поставить точку раз и навсегда, — подчеркнули парламентарии.

При этом "единственным демократическим и законным путём решения" данного вопроса, который висит на повестке дня в течение долгих лет, является референдум, считают в партии.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный ранее подтвердил, что идёт подготовка к объединению региона с Архангельской областью. В тот же день оба главы регионов подписали меморандум о намерении объединить субъекты.