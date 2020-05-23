В Самаре поддержали тульскую медсестру флешмобом в купальниках

В Самаре поддержали медицинскую сестру из Тулы, которая вышла на работу в защитном костюме поверх купальника. Креативные жители и жительницы волжского города сделали фотографии в комбинезонах на пляжах, во дворах и в магазинах.

При этом участники акции на своём примере испытали, что чувствует человек, надевший защитный костюм. Для кадров они находились в комбинезоне не больше десяти минут, однако сразу почувствовали, насколько неудобно и жарко работать в таком одеянии.

Фото © VK / Самара Live

— Буквально за две минуты всё вспотело, как будто в сауне, дышать невозможно, лицо давит, очки тесные, я не представляю, как врачи работают в этом долгие часы, — сказала участница флешмоба, журналист "КП-Самара" Мария Шестерикова.

В связи с этим участники акции выразили благодарность и уважение врачам, которым приходится работать с коронавирусными больными. При этом жители Самары добавили, что в купальнике под защитным комбинезоном нет "ничего постыдного", ведь бикини — вполне обычная одежда.

Фото © VK / Самара Live

Отметим, что организаторы флешмоба призвали подключиться к акции жителей других городов и испытать на себе, насколько непросто медикам работать в защитных костюмах. Соответствующие фотографии призывают размещать в социальных сетях с хештегом #поракупальников.