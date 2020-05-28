Власти Москвы пока не будут отменять цифровые пропуска

Московские власти пока не будут отменять пропуска для передвижения по городу, чтобы не спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусом и не повторять ошибки других стран. Об этом сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
— Мы пока не готовы, наверное, полностью отменить пропуска, — рассказал он журналистам. — На самом деле система пропусков уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются... Пропускной режим, наверное, сейчас мы не готовы полностью отменить, он функционирует, и на период самоизоляции он работает.
Ранее власти Москвы разъяснили, что для поездки в непродовольственные магазины, которые откроются в столице 1 июня, горожанам всё равно необходимо будет оформить цифровой пропуск. При этом можно будет выбрать графу "иные цели", такие пропуска выдаются по два в неделю.