Власти Москвы пока не будут отменять цифровые пропуска

Московские власти пока не будут отменять пропуска для передвижения по городу, чтобы не спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусом и не повторять ошибки других стран. Об этом сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Мы пока не готовы, наверное, полностью отменить пропуска, — рассказал он журналистам. — На самом деле система пропусков уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются... Пропускной режим, наверное, сейчас мы не готовы полностью отменить, он функционирует, и на период самоизоляции он работает.