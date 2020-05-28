Собянин: Самый страшный сценарий по коронавирусу миновал

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик распространения коронавируса позади.

— Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям — президента, правительства, медицинских работников, москвичей, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал, — отметил Собянин.

По словам мэра столицы, временные госпитали, развёрнутые для борьбы с CoViD-19, сохранят на случай второй волны заболеваний.