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Собянин: Самый страшный сценарий по коронавирусу миновал

По словам мэра столицы, "мы были где-то на грани".

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Фото © ТАСС / RBC

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик распространения коронавируса позади.

Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям — президента, правительства, медицинских работников, москвичей, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал, — отметил Собянин.

По словам мэра столицы, временные госпитали, развёрнутые для борьбы с CoViD-19, сохранят на случай второй волны заболеваний.

Напомним, ранее Сергей Собянин объяснил, почему с 1 июня обязательно ношение защитных масок на улице. Он также оценил возможность открытия в столице парикмахерских и фитнес-центров.

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