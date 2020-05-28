Собянин объяснил, почему необходимо носить защитные маски на улице

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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему с 1 июня обязательно ношение защитных масок на улице.

— Представьте себе, во дворе несколько мамаш с детьми встретились, встали в кружок, обмениваться новостями станут. И не так, как мы, а вплотную. Там дети же. Это невозможно без масок. К чему приведёт? Ни к чему хорошему, — рассказал Собянин.

Мэр столицы также отметил, что очень хочется открыть салоны красоты и фитнес-центры, но в Москве ежедневно выявляется по несколько тысяч новых пациентов с коронавирусом. Он добавил, что пока что не следует забегать вперёд.

Напомним, в Москве с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим. Защитные маски будет необходимо носить на улице.