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В Москве с 1 июня маски нужно будет носить везде, кроме дома

Это касается прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

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Фото © Pixabay

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с первого дня лета в столице будет усилен масочный и перчаточный режим. В частности, средства индивидуальной защиты лица необходимо будет носить на улице.

Таким образом, во время разрешённых прогулок, а также занятий спортом жители Москвы должны будут находиться в респираторах, масках или других средствах защиты органов дыхания.

Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно, — подчеркнул Собянин в своём блоге.

Кроме того, на работе, в магазинах, аптеках, многофункциональных центрах "Мои документы", а также других учреждениях дополнительно нужно будет использовать перчатки.

Ранее мэр Москвы подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, пропускной системы и всех остальных ограничительных мер до 14 июня. В качестве эксперимента на две недели он ввёл "прогулочный режим".

Напомним, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 8388 россиян, 2140 новых случаев зарегистрировано в столице.

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