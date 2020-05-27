В Москве с 1 июня маски нужно будет носить везде, кроме дома

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с первого дня лета в столице будет усилен масочный и перчаточный режим. В частности, средства индивидуальной защиты лица необходимо будет носить на улице.

Таким образом, во время разрешённых прогулок, а также занятий спортом жители Москвы должны будут находиться в респираторах, масках или других средствах защиты органов дыхания.

— Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно, — подчеркнул Собянин в своём блоге.

Кроме того, на работе, в магазинах, аптеках, многофункциональных центрах "Мои документы", а также других учреждениях дополнительно нужно будет использовать перчатки.

Ранее мэр Москвы подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, пропускной системы и всех остальных ограничительных мер до 14 июня. В качестве эксперимента на две недели он ввёл "прогулочный режим".