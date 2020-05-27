С 1 июня москвичам разрешается гулять и заниматься спортом на улице

С 1 по 14 июня в Москве в качестве эксперимента вводится "прогулочный режим". Жители города смогут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте.

Пешие прогулки и занятия спортом на улице будут разрешены для всех жителей города, включая людей старше 65 лет и граждан, у которых есть хронические заболевания. По-прежнему нельзя выходить из дома тем, кто заболел коронавирусом, гражданам с признаками ОРВИ и тем, кто с ними проживает. Также запрет распространится на тех, кто находится на самоизоляции по постановлению врача. При этом пропуск для прогулок не потребуется, но будет необходимо находиться в защитных масках и перчатках. Однако если до парка необходимо добираться на машине или на общественном транспорте, то пропуск будет нужен.

Также устанавливается график прогулок. Заниматься спортом разрешается ежедневно, но до девяти утра. Проводить время на свежем воздухе днём можно будет не более трёх раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной с 9:00 до 21:00. График для жителей каждого дома будет опубликован позднее на mos.ru.

Во время прогулок можно будет кататься на велосипедах и другом спортивном инвентаре. Для избежания недоразумений жителей столицы просят брать с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу. Рекомендованный радиус прогулки должен составлять не более двух километров от места жительства.