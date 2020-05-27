Собянин издал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, пропускной системы и всех остальных ограничительных мер до 14 июня.

С 1 июня в Москве необходимо носить маски во время прогулок и занятий спортом на улице, также откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, среди которых химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. "Прогулочный режим" вводится в качестве эксперимента на две недели — до 14 июня.

Для прогулок на свежем воздухе получать пропуск не нужно. Отмечается, что они разрешаются всем, включая пожилых людей, кроме заболевших коронавирусом и проживающих с ними. В столице будут открыты городские парки и зелёные территории, кроме "Зарядья". Также в городе возобновляют работу ярмарки выходного дня, открытие первых из них планируется уже 5 июня.

Сергей Собянин отметил, что пока ещё рано полностью отменять режим самоизоляции в Москве.