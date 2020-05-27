"Я абсолютно здоровый человек". Кадыров опроверг слухи о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что абсолютно здоров, чем опроверг слухи о своей болезни. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети Instagram, который проводил его помощник — директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

— Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек, — заявил чеченский лидер.

Кадыров также сообщил, что мусульманский праздник Ураза-байрам отметил дома в самоизоляции. По словам главы республики, с начала пандемии коронавируса он регулярно проходит обследование в Грозном, в том числе сдаёт различные анализы и делает компьютерную томографию. Кадыров отметил, что каждый человек обязан делать всё, чтобы быть здоровым, а также не заразить окружающих.

Глава Чечни отметил, что в московскую Центральную клиническую больницу его госпитализировали для диспансеризации, которую он проходит в обязательном порядке два раза в год в этом медучреждении.