Москвичей предупредили о прохладном начале лета

Начало лета в Москве ожидается прохладным, однако уже к 5–6 июня температура воздуха поднимется до 20 градусов в дневные часы. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, в пятницу столичный регион захватит южный циклон, который принесёт кратковременные дожди, вероятны также грозы с порывами ветра до 12–17 метров в секунду. При этом температура воздуха повысится до 25 градусов, а 30 мая рискует стать самым тёплым днём с начала месяца.

— В ночь на воскресенье нас пересечёт уже холодный атмосферный фронт, он также отметится кратковременными дождями, температура воздуха сразу же понизится, особенно это будет ощутимо в дневные часы. То есть днём уже плюс 14–19 °С, — добавила Позднякова.