Китайские учёные выяснили, при какой погоде коронавирус распространяется лучше всего

Учёные в Китае провели исследование на основе данных о 3,75 миллиона подтверждённых случаев коронавируса и выявили погодные условия, при которых СoViD-19 распространяется лучше всего. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что примерно 60% случаев коронавируса произошло при температуре от пяти до пятнадцати градусов по Цельсию, при этом 73,8% случаев зафиксированы в регионах, где абсолютная влажность составляет от трёх до десяти граммов на кубометр воздуха. Эксперты также выяснили, что CoViD-19 распространяется преимущественно в средних широтах.

В исследовании использовались данные о случаях, зафиксированных с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.