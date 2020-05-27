Москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

C 27 мая все желающие москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела к CoViD-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Для этого мы на базе 30 поликлиник открыли точки забора крови. Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде предварительно. Запись открывается на 14 дней вперёд, — сказала Ракова.

Если вы прикреплены к одной из поликлиник столицы, записаться на тестирование можно на сайте mos.ru: "Услуги" — "Каталог услуг" — "Здоровье" — "Запись на приём к врачу". В том случае, если вы не прикреплены к медучреждению, но у вас есть полис ОМС, следует позвонить в пункт сдачи крови, соответствующий округу вашего проживания, и вас запишут на анализ.

Как отмечается на сайте Департамента здравоохранения Москвы, также записаться на тестирование на антитела можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы", на сайте emias.mos.ru и при помощи информационных киосков, расположенных в поликлиниках города.