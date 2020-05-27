Аэропорт Внуково приступил к выходу из режима ограничений

Международный аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима ограничений, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, возврат к обычному режиму авиаперевозок будет происходить в три этапа. При этом, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, в целях профилактики во Внуково продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров. В частности, это усиленный режим пропусков, масочный и перчаточный режимы, проверка температуры тела у пассажиров и дезинфекция помещений и транспорта.

Кроме того, на территории Внуково продолжит работу временный изолятор для граждан с симптомами коронавирусной инфекции.

Также на территории воздушной гавани продолжат круглосуточное дежурство бригады медицинской службы аэропорта и медучреждений столицы, а также специалисты Роспотребнадзора и МЧС России.