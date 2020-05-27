Украинский посол заявил об "ударе в лицо" от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился желанием немецких политиков снять санкции с России и назвал эту инициативу "ударом в лицо" жителям Незалежной. Об этом он заявил в ходе интервью газете Potsdamer Neueste Nachrichten.

Мельник сравнил призывы к отказу от ограничительных мер с разжиганием пожара. По его мнению, желание снять санкции с России — "удар в лицо" украинцам и всем "страдающим" жителям Крымского полуострова.

— Мы, украинцы, хотели бы намного более жёстких ограничений, направленных против Москвы. Но политически это наше желание было невыполнимо, — сказал он.

В заключение Мельник выразил надежду, что Незалежная однажды вернёт в свой состав Крым, подчеркнув, что до тех пор Европе опасно сближаться с Россией.

Напомним, что в мае этого года министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге потребовала снять санкции с России. Она отметила, что ограничительные меры, принятые против РФ из-за присоединения Крыма, вредят ФРГ и не меняют позицию Москвы по полуострову. В связи с этим санкции не имеют смысла и их необходимо снять, считает Ланге.