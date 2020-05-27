Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а также форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк стали лучшими снайперами минувшего регулярного чемпионата НХЛ, который пришлось досрочно завершить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Оба форварда забросили по 48 шайб, при этом Ови провёл на две игры меньше своего чешского конкурента (68 матчей).

Овечкин уже в девятый раз выигрывает "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Фото © Пресс-служба НХЛ

Лучшим бомбардиром регулярки сезона 2019/20 стал немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (110 очков), вторым в списке расположился его одноклубник Конор Макдэвид (97), на третьей позиции финишировал российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин (95).

Напомним, руководство НХЛ решило не доигрывать регулярный чемпионат, а сразу провести розыгрыш Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярки.