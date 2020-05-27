Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.
Об этом рассказала глава столичного управления службы Елена Андреева в ходе онлайн-заседания Мосгордумы.
Первый этап предполагает возобновление работы небольших непродовольственных магазинов и сервисов, людям могут разрешить занятия спортом на улице. На втором этапе разрешат семейные прогулки и откроют торговые точки большой площади.
Власти определяют готовность выхода из режима самоизоляции по трём критериям:
1. Коэффициент распространения инфекции — он должен быть меньше единицы длительное время (в Москве средний показатель — 0,85).
2. Наличие свободного коечного фонда.
3. Показатель тестирования населения.
Кроме того, Андреева назвала ситуацию с заболеванием в городе полностью контролируемой.
— По мировому опыту были сформированы четыре фазы: первая — это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая — когда единичные случаи регистрации, дальше завозные и масштабное распространение инфекции. До четвёртой фазы мы не дошли и не дойдём, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая, — добавила она.
Напомним, за последние сутки в Москве выявили 2140 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 23 апреля.