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В водопроводной и сточной воде в Москве не нашли CoViD-19

В столице было проведено около трёх тысяч исследований качества воды.

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Фото © Pixabay

В Москве при исследованиях водопроводной и сточной воды не зафиксировали содержания в ней коронавируса, заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании Мосгордумы.

Контроль был усилен многократно. За это время мы отбирали пробы воды на определение содержания РНК коронавируса как в водопроводной воде, так и в сточной. Мы провели более 35 проб, и ни в одной из них CoViD-19 обнаружен в воде не был,приводит её слова "Интерфакс".

Всего в период пандемии в столице было проведено около трёх тысяч исследований качества воды.

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