В водопроводной и сточной воде в Москве не нашли CoViD-19

В Москве при исследованиях водопроводной и сточной воды не зафиксировали содержания в ней коронавируса, заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании Мосгордумы.

— Контроль был усилен многократно. За это время мы отбирали пробы воды на определение содержания РНК коронавируса как в водопроводной воде, так и в сточной. Мы провели более 35 проб, и ни в одной из них CoViD-19 обнаружен в воде не был, — приводит её слова "Интерфакс".