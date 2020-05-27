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В Приморье начинается снятие ограничений из-за коронавируса

В крае возобновят работу предприятия торговли и бытового обслуживания, а жители Владивостока смогут отдохнуть на пляжах и набережных.

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Власти Приморского края сообщили, что более двух тысяч предприятий торговли и бытового обслуживания смогут возобновить работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Начиная с 27 мая руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в Министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность. Речь о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство предприятий должно обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, в частности масками и перчатками, а также проводить в начале рабочего дня обязательную термометрию и каждые два часа дезинфицировать помещения. Кроме того, для посетителей в торговых залах должны быть размещены кожные антисептики.

Для возобновления деятельности руководители предприятий должны заполнить специальную форму и отправить в региональный Минпромторг. Будет организован мониторинг, по результатам которого сформируют реестр хозяйствующих субъектов. Начать работать можно будет только после появления в реестре информации об успешном прохождении мониторинга.

В свою очередь, власти приморской столицы начали открывать проезд к городским пляжам и набережной, который был закрыт из-за коронавируса. Отмечается, что от бетонных блоков освободили дорогу к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, также для посещений открыта территория озера Юность.

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