В Приморье начинается снятие ограничений из-за коронавируса

Власти Приморского края сообщили, что более двух тысяч предприятий торговли и бытового обслуживания смогут возобновить работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Начиная с 27 мая руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в Министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность. Речь о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство предприятий должно обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, в частности масками и перчатками, а также проводить в начале рабочего дня обязательную термометрию и каждые два часа дезинфицировать помещения. Кроме того, для посетителей в торговых залах должны быть размещены кожные антисептики.

Для возобновления деятельности руководители предприятий должны заполнить специальную форму и отправить в региональный Минпромторг. Будет организован мониторинг, по результатам которого сформируют реестр хозяйствующих субъектов. Начать работать можно будет только после появления в реестре информации об успешном прохождении мониторинга.