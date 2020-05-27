Путин согласился с решением продлить выплаты пособий по безработице до октября

Президент России Владимир Путин поддержал решение о продлении пособий для граждан, потерявших работу с 1 апреля в связи с коронавирусом, до октября 2020 года.

— Ситуация на рынке труда требует срочных выверенных действий... Согласен продлить на три месяца пособие для граждан, которые утратили работу с 1 апреля, до октября 2020 года, — сказал он на совещании о ситуации на рыке труда.

Путин отметил, что также дополнительные пособия необходимо выплатить и родителям с несовершеннолетними детьми, которые остались без дохода до 1 марта текущего года. Они также должны получить по три тысячи на каждого ребёнка. Кроме того, поддержку нужно оказать и предпринимателям, оказавшимся в трудной ситуации.

— Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которые прекратили деятельность после 1 марта. Для них необходимо установить пособие по безработице по верхней планке в размере 12 130 рублей, и выплачивать его также в течение трёх месяцев, — подчеркнул российский лидер.