Пик безработицы в России прогнозируют на III квартал 2020 года

Министерство труда и социальной защиты прогнозирует пик по безработице в третьем квартале 2020 года. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации на рынке труда.

— По нашим оценкам, пик по количеству безработных придётся на третий квартал, — сказал он.

Глава государства попросил объяснить, почему речь идёт о третьем квартале, если основные кадровые потери связаны с рынком строительства и сферой услуг, а стройки, как и гостиницы, рестораны, уже открываются в регионах страны. Котяков объяснил, что всё дело в инертности рынка труда: ограничения проявят своё влияние примерно через два месяца.

Он также отметил, что, исходя из динамики внутреннего валового продукта и прогноза по восстановлению потребительского спроса, во втором и третьем кварталах ситуация на рынке труда всё ещё будет оставаться сложной.

— Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвёртом квартале, а положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года, — добавил министр.

Ранее президент России призвал уделить максимальное внимание проблеме безработицы на всех уровнях власти. На сегодняшний день количество официально зарегистрированных безработных составляет около одного миллиона 900 тысяч человек.

Лайф публиковал результаты опроса, в ходе которого половина россиян признались, что хотели бы вернуться в офис после самоизоляции. В то же время почти треть респондентов признаются, что не отвлекаются, работая в домашних условиях.