Путин: В России 1,9 млн безработных. Внимание к этой проблеме должно быть максимальным

Президент России Владимир Путин сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных в стране растёт, на данный момент без дохода остались порядка 1,9 миллиона человек.

— Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах — внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть — максимальным на всех уровнях власти, — сказал российский лидер во время совещания о ситуации на рынке труда.

При обсуждении мер поддержки граждан, оставшихся без заработка, Путин предложил организовать для таких россиян ускоренные курсы переподготовки, обучения. Президент отметил, что проблема безработицы из-за коронавируса присутствует во всех странах.